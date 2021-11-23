Глава МИД Молдавии Николай Попеску, который ранее объявил целью своей работы "сделать страну частью Европы", заявил, что требования руководства страны "убрать" российских миротворцев из Приднестровья — "не повод для введения Москвой санкций".
Напомним, на прошлой неделе Попеску встречался с российским коллегой Сергеем Лавровым.
Одним из главных вопросов переговоров было как раз-таки приднестровское урегулирование.
Вторая важная для Молдавии тема — торговые отношения с Россией, которые практически прекратились после прихода к власти нынешнего президента Майи Санду — её правительство не согласовало с российским вопрос продления нулевых пошлин на ввоз овощей, вина и фруктов.
То есть, для Попеску всё просто:
"Создаётся впечатление о недостаточной адекватности министра республики в отношении того курса, который власти Молдавии проводят", — прокомментировал выступление Попеску Владимир Шаповалов, замдиректора Института истории и политики МПГУ (цитата портала Medium).
ДЛЯ СПРАВКИ
К слову, напомним, политика властей Молдавии, "долгов перед Россией не помнящих" привела к тому, что Газпром дал им 48 часов "на изыскание денег", предупредив, что после часа Х поставки газа будут приостановлены.
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