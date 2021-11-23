Требования главы МИД Молдавии вызывают у политолога сомнения в его адекватности

Глава МИД Молдавии Николай Попеску, который ранее объявил целью своей работы "сделать страну частью Европы", заявил, что требования руководства страны "убрать" российских миротворцев из Приднестровья — "не повод для введения Москвой санкций".

Напомним, на прошлой неделе Попеску встречался с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Одним из главных вопросов переговоров было как раз-таки приднестровское урегулирование.

Причём молдавский дипломат настаивал на необходимости "вывода российских войск из региона", поскольку они своим присутствием там "создают много проблем".

Вторая важная для Молдавии тема — торговые отношения с Россией, которые практически прекратились после прихода к власти нынешнего президента Майи Санду — её правительство не согласовало с российским вопрос продления нулевых пошлин на ввоз овощей, вина и фруктов.

Теперь же Кишинёв хочет "отыграть назад", чтобы получить доступ на рынок России.

То есть, для Попеску всё просто:

Москва должна дать его стране экономические преференции и бросить в Приднестровье людей, которые считают себя "частью русского мира". И тогда счастливая Молдавия уверенно пойдёт "в объятия" Евросоюза, где будет старательно поддерживать антироссийскую риторику.

"Создаётся впечатление о недостаточной адекватности министра республики в отношении того курса, который власти Молдавии проводят", — прокомментировал выступление Попеску Владимир Шаповалов, замдиректора Института истории и политики МПГУ (цитата портала Medium).

ДЛЯ СПРАВКИ

После вооружённого конфликта 1992 года Приднестровье фактически неподконтрольно Кишинёву.

Жители региона — в подавляющем большинстве русские и украинцы — боятся повторения войны и хотят, чтобы миротворцы там оставались.

Власти Приднестровья уверены: как только российские военные уйдут, регион будут силой "реинтегрировать" в Молдавию.

К слову, напомним, политика властей Молдавии, "долгов перед Россией не помнящих" привела к тому, что Газпром дал им 48 часов "на изыскание денег", предупредив, что после часа Х поставки газа будут приостановлены.

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