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Требования главы МИД Молдавии вызывают у политолога сомнения в его адекватности

Мир

Глава МИД Молдавии Николай Попеску, который ранее объявил целью своей работы "сделать страну частью Европы", заявил, что требования руководства страны "убрать" российских миротворцев из Приднестровья — "не повод для введения Москвой санкций".

Требования главы МИД Молдавии вызывают у политолога сомнения в его адекватности

Напомним, на прошлой неделе Попеску встречался с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Одним из главных вопросов переговоров было как раз-таки приднестровское урегулирование.

  • Причём молдавский дипломат настаивал на необходимости "вывода российских войск из региона", поскольку они своим присутствием там "создают много проблем".

Вторая важная для Молдавии тема — торговые отношения с Россией, которые практически прекратились после прихода к власти нынешнего президента Майи Санду — её правительство не согласовало с российским вопрос продления нулевых пошлин на ввоз овощей, вина и фруктов.

  • Теперь же Кишинёв хочет "отыграть назад", чтобы получить доступ на рынок России.

То есть, для Попеску всё просто:

  • Москва должна дать его стране экономические преференции и бросить в Приднестровье людей, которые считают себя "частью русского мира". И тогда счастливая Молдавия уверенно пойдёт "в объятия" Евросоюза, где будет старательно поддерживать антироссийскую риторику.

"Создаётся впечатление о недостаточной адекватности министра республики в отношении того курса, который власти Молдавии проводят", — прокомментировал выступление Попеску Владимир Шаповалов, замдиректора Института истории и политики МПГУ (цитата портала Medium).

ДЛЯ СПРАВКИ

  • После вооружённого конфликта 1992 года Приднестровье фактически неподконтрольно Кишинёву.
  • Жители региона — в подавляющем большинстве русские и украинцы — боятся повторения войны и хотят, чтобы миротворцы там оставались.
  • Власти Приднестровья уверены: как только российские военные уйдут, регион будут силой "реинтегрировать" в Молдавию.

К слову, напомним, политика властей Молдавии, "долгов перед Россией не помнящих" привела к тому, что Газпром дал им 48 часов "на изыскание денег", предупредив, что после часа Х поставки газа будут приостановлены.

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Санду заморозит Молдавию
Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
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