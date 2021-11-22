"Газпром" отключит Молдавию от газа через 48 часов в случае неуплаты долга

Представитель "Газпрома" Сергей Куприянов заявил, что компания через 48 часов прекратит поставки газа в Молдавию, если республика не погасит задолженность.

Ранее "Газпром" подписал контракт с Молдавией при условии 100% оплаты текущих платежей за газ, очередной срок наступил 22 ноября.

По словам Куприянова, "Газпром" принял во внимание сложную экономическую ситуацию в Молдавии, желание властей страны погасить задолженность, а также позицию президента России Владимира Путина и подписал контракт на условиях Кишинёва с одним лишь требованием: республика должна своевременно оплатить 100% текущих платежей за газ.

"Очередной срок текущих платежей — сегодня 22 ноября. Платежа нет. В связи с этим сегодня "Газпром" в соответствии с контрактом уведомил молдавскую сторону, что через 48 часов поставки газа в Молдову будут остановлены", — сказал представитель "Газпрома" в эфире телеканала "Россия 24".

В пятницу, 29 октября, "Газпром" и Молдавия договорились об условиях заключения контракта о поставке газа ещё на пять лет при условии проведения аудита долга "Молдовагаз" в 2022 году. С 1 ноября российская компания начала поставлять газ в республику в соответствии с новым контрактом, который предполагает ежеквартальное оформление цен с учётом стоимости нефти и газа за последние девять месяцев.

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