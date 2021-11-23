Китайцы предложили отдать Литву России: "Прихлопните муху"

Читатели китайского издания "Хуаньцю шибао" предложили разделить Литву между Россией и Белоруссией. По мнению комментаторов, страна настолько мала, что "не имеет значения".

Таким образом жители отреагировали на публикацию о дипломатических конфликтах между официальными Пекином и Вильнюсом. Часть комментаторов призвала передать Литву России, как "правопреемнику СССР", другие — поделить территорию ещё и с Белоруссией.

"Лучше всего поддержать Россию и Белоруссию в разделе Литвы, расширении их доступа к морю и полном решении проблем в Европе, чтобы спокойно заняться тайваньским вопросом", — выразил мнение комментатор на сайте издания.

Некоторые настаивают на "целостной" передачи территории европейской страны российской стороне.

"О чём вообще речь? Литва — это неотъемлемая часть России!" — возразил пользователь под ником nAYlKCtT. "Эта муха всё ещё так сильно раздражает! Прихлопните уже её!" — потребовал ещё один читатель.

Такую бурную реакцию вызвало открытие офиса Тайваня в Литве. Власти КНР назвали этот шаг "подрывающим суверенитет" и заявили, что понизят уровень дипломатических отношений с властями-оппонентами.

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