Белый дом: Си Цзиньпин — не друг Байдену

Представитель пресс-службы Белого дома Эндрю Бейтс заявил, что президент США Джо Байден не считает председателя КНР Си Цзиньпина своим "старым другом", несмотря на то, что они давно знакомы и могут общаться откровенно и прямо.

Несмотря на то, что лидеров США и Китая "связывают давние отношения", Байден "не рассматривает Си Цзиньпина в качестве своего давнего друга", отметил Бейтс. Его цитирует РИА Новости.

На американо-китайском саммите, который прошёл 16 ноября в формате видеоконференции, американский президент назвал коллегу "своим старым другом". На мероприятии Байден сказал Си Цзиньпину, что американские власти не поддерживают независимость Тайваня и придерживаются принципа "одного Китая".

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