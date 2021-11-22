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СВР опровергла информацию о концентрации РФ сил для вторжения на Украину

Мир

Распространяемая американским Госдепом информация о подготовке России к вторжению на Украину является ложной, заявили в Службе внешней разведки РФ.

СВР опровергла информацию о концентрации РФ сил для вторжения на Украину

"Госдепартамент США по ди­пломатическим каналам доводит до своих союзников и партнёров абсолютно ложную информацию о концентрации на терри­тории нашей страны сил для военного вторжения на Украину", — говорится в сообщении ведомства.

В СВР выразили обеспокоенность тем, что влияние такой агрессивной пропаганды подтолкнёт Киев к увеличению своих военных в Донбассе, а также к артобстрелам гражданских объектов на территории ЛДНР.

"Поступают данные о ползучем продвижении украинских позиций вглубь так называе­мой серой зоны вдоль линии разграничения, а также концентра­ции сил и средств ВС Украины в приграничных районах с Росси­ей и Белоруссией", — сообщили в ведомстве.

В СВР заявили, что проводимая Вашингтоном и ЕС политика способствует укреплению у Киева чувства вседозволенности и безнаказанности.

"Похожую ситуа­цию мы наблюдали в Грузии в преддверии событий 2008 года", — заявили в ведомстве.

Ранее агентство Блумберг сообщило со ссылкой на данные разведки США о якобы планируемом РФ вторжении на Украину с территории Крыма, материковой границы, а также через Белоруссию. В Кремле сочли эти заявления информационной кампанией, нацеленной на нагнетание напряжённости.

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Автор: Владимир Васютченко, Куратор: Любовь Степушова
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