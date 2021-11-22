Распространяемая американским Госдепом информация о подготовке России к вторжению на Украину является ложной, заявили в Службе внешней разведки РФ.
"Госдепартамент США по дипломатическим каналам доводит до своих союзников и партнёров абсолютно ложную информацию о концентрации на территории нашей страны сил для военного вторжения на Украину", — говорится в сообщении ведомства.
В СВР выразили обеспокоенность тем, что влияние такой агрессивной пропаганды подтолкнёт Киев к увеличению своих военных в Донбассе, а также к артобстрелам гражданских объектов на территории ЛДНР.
"Поступают данные о ползучем продвижении украинских позиций вглубь так называемой серой зоны вдоль линии разграничения, а также концентрации сил и средств ВС Украины в приграничных районах с Россией и Белоруссией", — сообщили в ведомстве.
В СВР заявили, что проводимая Вашингтоном и ЕС политика способствует укреплению у Киева чувства вседозволенности и безнаказанности.
"Похожую ситуацию мы наблюдали в Грузии в преддверии событий 2008 года", — заявили в ведомстве.
Ранее агентство Блумберг сообщило со ссылкой на данные разведки США о якобы планируемом РФ вторжении на Украину с территории Крыма, материковой границы, а также через Белоруссию. В Кремле сочли эти заявления информационной кампанией, нацеленной на нагнетание напряжённости.
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