В Кремле назвали цели заявлений западных СМИ о планах вторжения РФ на Украину

Распространение рядом западных СМИ сообщений о планируемом вторжении РФ на Украину является информационной кампанией, нацеленной на нагнетание напряжённости, считает пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Мы видим, что идёт целенаправленная информационная кампания… для вбросов используются в качестве, скажем так, трубы, Блумберг, … некоторые американские газеты активно в этом участвуют", — цитирует представителя Кремля РИА Новости.

По словам Пескова, целями направленной против России информационной кампании являются нагнетание напряжённости, а также попытки представить страну угрожающей процессу урегулирования в Донбассе.

Представитель Кремля добавил, что осуществляемые через СМИ информационные вбросы являются "прикрытием агрессивных помыслов Киева" по поводу возможности силового решения проблемы юго-востока Украины.

Ранее агентство Блумберг сообщило, что, согласно данным американской разведки, Россией планируется вторжение на Украину с территории Крыма, с материковой границы, а также через Белоруссию.

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