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Разведка Украины спрогнозировала нападение РФ в январе-феврале 2022 года

Мир

РФ готовит нападение на Украину в январе-феврале 2022 года, считает руководитель Главного разведывательного управления Минобороны страны Кирилл Буданов.

Разведка Украины спрогнозировала нападение РФ в январе-феврале 2022 года

Как заявил он в интервью Military Times, планируемое РФ нападение может включать авиационные, артиллерийские и бронетанковые удары,  высадку  десанта в Одессе и Мариуполе, а также вторжение через Белоруссию.

Буданов отметил схожесть прогнозов украинской  и американской разведок о сроках нападения РФ.  

“Наши оценки почти совпадают с оценками наших американских коллег”, - сказал глава ГРУ.

По словам Буданова, в настоящее время Россия наращивает потенциал для нападения на Украину, увеличивая численность войск и вооружений в Крыму и размещая вблизи границы ракеты "Искандер" и другое оружие. Согласно сведениям главы ГРУ, в настоящее время возле границ Украины сосредоточено уже свыше 92 тысяч российских военнослужащих.

По мнению Буданова, перед нападением РФ намерена дестабилизировать ситуацию внутри Украины путём организации протестных акций населения.

“Они хотят спровоцировать беспорядки посредством протестов и митингов, которые показывают, что люди выступают против правительства”, - заявил глава ГРУ.

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