В Афганистане может начаться гражданская война - Патрушев

Если новые власти в Афганистане не смогут наладить ситуацию, то в стране начнётся гражданская война. Как сообщают argumenti.ru об этом сказал сегодня, 19 ноября, секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

"Если новым властям в Кабуле не удастся нормализовать ситуацию, а международному сообществу — оказать афганскому народу действенную поддержку, то события могут развиваться по катастрофическому сценарию, включая новый виток гражданской войны, всеобщее обнищание населения и голод… Сегодня в Афганистане складывается беспрецедентно тяжёлая обстановка — как в военно-политическом, так и в социально-экономическом отношении", - сказал Патрушев.

Патрушев также сказал о том, что США оставило новому руководству много оружия и военной техники. Все это может попасть в руки талибов (запрещенная в России организация).

Востоковед Наср Аль-Юсеф сказал, что США планируют разместить военные базы в Азии для размещения ударов по Афганистану.

При этом, по его словам, Россия и Китай стремятся наладить добрососедские отношения с новыми властями в Афганистане.

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