Во время пандемии увеличилось количество психических расстройств у жителей США

В США выросло количество людей с психическими расстройствами. В стране и раньше было много пациентов с депрессивным состоянием, но с пандемией их стало намного больше.

Как сообщает психиатрический институт Blackberry Center, 20% американцев (или 19 миллионов человек) и до пандемии страдали от проблем с психикой. В 2020 году это состояние усилилось из-за того, что пришлось сидеть дома, соблюдать социальную дистанцию, работать на "удалёнке" и ни с кем не общаться.

По словам главы компании NAIF Аннетт Найф, из-за пандемии миллионы людей потеряли работу или свой бизнес. Из-за этого у них наблюдается депрессия и апатия. По ее словам, последствия этого будут видны еще много лет.

По данным Всемирной организации здравоохранения, от депрессии страдают около 4% населения планеты. Ещё у 45 миллионов — биполярное расстройство, у 20-ти — шизофрения.

Как сказала NEWS.ru психотерапевт из США Наталья Ткаченко, лечение подобных заболеваний в США доступно далеко не каждому.

"Первый приём у психотерапевта где-то в районе 150 долларов. После этого обязателен визит к психиатру — подтвердить диагноз психотерапевта и назначить, если нужно, лекарства. Если пациент откажется принимать прописанные лекарства — могут сделать долгодействующий укол (при шизофрении, например, одной инъекции хватает на три месяца), чтобы не чудил и держал себя в рамках", — сказала Ткаченко.

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