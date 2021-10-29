Психиатр: переболевшие COVID-19 страдают от астенического синдрома

После COVID-19 возникает астенический синдром. Его признаки — плохое настроение и хроническая усталость. Об этом рассказал врач-психиатр Андрей Назаров.

"После гриппа или любых других респираторных заболеваний нам две-три недели иногда бывает не по себе, мы не хотим общаться с людьми, быстро устаём и так далее, несмотря на то, что уже выздоровели. Это классические симптомы астении", — рассказал Назаров ТАСС.

Причём усталость возникает не только на фоне физических нагрузок, но и психологически. Человек начинает много думать о своём заболевании, боится осложнений и последствий, из-за этого может начаться депрессия.

Врач советует россиянам, которые испытывают подобные чувства, обращаться к специалистам — к своему терапевту или к психологу.

Ранее клинический фармаколог Андрей Кондрахин рассказывал, что самым распространённым последствием коронавируса являются панические атаки.

Многие переболевшие вирусом отмечают, что у них неприятные ощущения в теле, бессонница, плохой аппетит и высокая утомляемость. Также у пациентов наблюдаются скачки давления, сердцебиение, головокружение, сдавленность в груди.

Ещё одно неприятное последствие коронавируса — выпадение волос. Оно может возникнуть через 3-4 месяца после болезни и продолжаться от 6 месяцев до одного года.

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