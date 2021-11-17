Несмотря на то, что в последние дни широко обсуждалась возможность применения Польшей статьи 4 НАТО в связи с ситуацией на границе с Белоруссией, в самом военном альянсе никаких планов на этот счёт нет.
Так заявил в интервью порталу Postimees посол Эстонии в НАТО Юри Луйк.
"Обращение за помощью к союзникам по НАТО во многом зависит от стран, которые в настоящее время являются основными целями белорусско-российской операции", — сказал дипломат и добавил, что на сегодняшний день в штаб-квартире альянса "нет информации, позволяющей предположить, что Польша, Литва или Латвия собираются предпринять такой шаг".
Отвечая на вопрос журналиста, почему он назвал ситуацию на границе Польши "белорусско-российской операцией" Луйк сказал, что мигрантский кризис — это
"определенно попытка продемонстрировать Западу гибридный потенциал Беларуси и России и таким образом повлиять на его действия".
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