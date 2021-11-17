Посол Эстонии в НАТО: альянс пока наблюдает за белорусско-российской операцией

Несмотря на то, что в последние дни широко обсуждалась возможность применения Польшей статьи 4 НАТО в связи с ситуацией на границе с Белоруссией, в самом военном альянсе никаких планов на этот счёт нет.

Так заявил в интервью порталу Postimees посол Эстонии в НАТО Юри Луйк.

"Обращение за помощью к союзникам по НАТО во многом зависит от стран, которые в настоящее время являются основными целями белорусско-российской операции", — сказал дипломат и добавил, что на сегодняшний день в штаб-квартире альянса "нет информации, позволяющей предположить, что Польша, Литва или Латвия собираются предпринять такой шаг".

Отвечая на вопрос журналиста, почему он назвал ситуацию на границе Польши "белорусско-российской операцией" Луйк сказал, что мигрантский кризис — это

"определенно попытка продемонстрировать Западу гибридный потенциал Беларуси и России и таким образом повлиять на его действия".