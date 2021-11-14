Польский премьер потребовал от НАТО вмешаться в "противостояние с Белоруссией"

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий потребовал, чтобы НАТО "перешёл уже наконец" от слов к делу и предпринял "конкретные шаги" по разрешению кризиса с беженцами на польско-белорусской границе.

"Нет никаких сомнений в том, что все зашло слишком далеко, — заявил Моравецкий в воскресенье польскому информационному агентству PAP, добавив, что "одних слов недостаточно, чтобы остановить Минск, виновный в организации пограничного кризиса".

Чиновник также сообщил, что он и лидеры Латвии и Литвы рассматривают возможность применения статьи 4 Договора о НАТО, чтобы побудить альянс "предпринять некоторые действия" в связи с ситуацией на восточной границе Польши с Беларусью.

"Польская граница будет эффективным и окончательным барьером для действий Лукашенко. Нет никаких сомнений, что всё зашло слишком далеко, поэтому союзникам по НАТО пора вмешаться", — сказал Моравецкий.

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ

В статье 4 говорится, что участники договора должны проводить консультации "всякий раз, когда, по мнению любой из них, территориальная целостность, политическая независимость или безопасность любой из сторон находятся под угрозой”.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.