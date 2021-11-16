На границе Польши и Белоруссии беженцы начали кидать камни в военных

Мигранты, которые уже много времени находятся на границе Белоруссии и Польши, начали 16 ноября кидаться в пограничников камнями и бутылками.

Как сообщает телеграм-канал Belta, другие беженцы в это время пытаются сломать забор на границе.

Польские военные применяют газ, а также поливают людей из водомёта. Сегодня температура воздуха там плюс 3 градуса. Уже многие жители лагеря пожаловались на признаки ОРВИ. О вспышке коронавируса пока речи не идёт.

Беженцы – примерно 2 000 человек - хотят попасть в Евросоюз и создали у границы лагерь.

15 ноября сообщалось, что беженцы перебрались через колючую проволоку на границе Польши и Белоруссии. Образовалась давка у пропускного пункта "Брузги".

В Министерстве национальной обороны Польши заявили, что белорусские силовики ломают заграждение на границе между странами ночью.