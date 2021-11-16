Власти Польши обвинили белорусских силовиков в разрушении заграждения ночью

В Министерстве национальной обороны Польши заявили, что белорусские силовики ломают заграждение на границе между странами ночью.

Сотрудники ведомства убеждены: Белоруссия пытается оказать содействие нелегальным мигрантам, которые хотят попасть в страны Евросоюза.

"Белорусские службы под покровом ночи разрушают заграждение, чтобы дать возможность беженцам незаконно пересечь границу", — сказано в посте Министерства национальной обороны Польши в Twitter.

Накануне, 15 ноября, группе мигрантов удалось сломать заграждение и прорваться в Польшу. Власти страны призывают пограничников заранее готовиться к возможным ночным штурмам. Они категорически отказываются предоставлять нелегальным беженцам убежище.

Ситуация на белорусско-польской границе обострилась на прошлой неделе, когда здесь скопились порядка 2 тысяч мигрантов. Власти Польши, Латвии и Литвы считают, что в создании кризиса виноват глава Белоруссии Александр Лукашенко.

Обстановка осложняется ещё и высоким риском заражения COVID-19 среди беженцев. Некоторые из них уже начали жаловаться на симптомы ОРВИ.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.