Лукашенко заявил о наращивании Польшей ударной группировки войск на границе

Польша наращивает ударную группировку войск на границе с Белоруссией. Об этом сообщил белорусский президент Александр Лукашенко на совещании по обстановке на госгранице.

"На границах соседей, прежде всего Польши, находятся не только пограничники. Там наращивается ударная группировка войск — до 20 тыс. личного состава с авиацией и бронетехникой", — цитирует главу государства БелТА.

По словам Лукашенко, численность военных на границе увеличивается под предлогом защиты ЕС от проникновения мигрантов.

"Я только не понимаю, зачем против беженцев самолёты, вертолёты и танки", — отметил президент.

Он сообщил также о выявленных попытках доставки оружия в лагерь мигрантов и провокациях, следствием которых может стать силовой конфликт.

"Этого допустить ни в коем случае нельзя. Нельзя, чтобы эта так называемая проблема стала развязыванием горячего противостояния", — подчеркнул Лукашенко.

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