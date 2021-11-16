Захарова: Киев сам своими действиями противоречил "Минску-2", Россия ни при чём

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова дала комментарий по поводу заявления властей Украины относительно указа Владимира Путина по Донбассу. Она выразила удивление, что Киев теперь обвиняет Россию, хотя он сам принимал законы, которые шли вразрез с Минскими договорённостями и не способствовали урегулированию ситуации.

Мария Захарова высказалась по этому поводу в своём Telegram-канале:

"На воре и шапка горит: именно киевский режим напринимал противоречащих Минским договорённостям законов, неоднократно ставил под сомнение актуальность Комплекса мер, а также не выполнил ничего из того, что должен был как по самому документу, так и по тем решениям, которые вырабатывались в дальнейшем в рамках "нормандского формата"".

Владимиром Путиным 15 ноября был подписан указ, согласно которому сертификаты о происхождении товаров, выдаваемые в ДНР и ЛНР, будут признаваться в России. В отношении этих товаров будут разрешены госзакупки. Также, согласно указу, квоты для товаров, экспортируемых из ДНР и ЛНР в Россию и обратно, отменяются.

По мнению главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, этот указ идёт вразрез с Минскими соглашениями. Он выразил надежду, что в ЕС его осудят.

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