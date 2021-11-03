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Автор Антон Куликов

Как Россия и Украина выступили против США

Мир

В среду, 3 ноября, глава Объединённого комитета начальников штабов США Марк Милли прокомментировал информацию о якобы передвижении российских войск возле границы с Украиной. Прокомментировал довольно оригинально — Милли заявил о "неагрессивном передвижении войск".

Как Россия и Украина выступили против США

"США наблюдают значительные передвижения российских сил у границ с Украиной, но не считают такие действия агрессивными", — заявил Милли.

Ранее в ряде американских изданий появилась информация о том, что Россия перебрасывает войска к границе с Украиной. Издание Politico в подтверждение опубликовало спутниковые снимки военной техники. Правда само уже указало, что техника расположена возле границы с Белоруссией.

В Москве информацию о перемещении войск к украинской границе опровергли. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобные публикации "некачественными вбросами".

А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в среду, 3 ноября, отметила, что минимум три американских издания — Politico, The Washington Post и Foreign Policy — опубликовали, "как по команде в настоящей панической атаке", материалы о том, что Россия якобы стягивает войска к украинской границе. "Это был не один фейк, это целая, свежая фейк-кампания в американских СМИ", — подчеркнула она.

"К нам никто не обращался, уверены, что не обращались вообще ни к кому от российской стороны, кто бы представлял нашу страну. Это классика жанра, когда готовятся такие публикации, вбросы, то официальная позиция стороны не запрашивается", — отметила Мария Захарова.

Но что любопытно, информацию о переброске российских войск к Украине опровергают и в Киеве. В частности, секретарь украинского СНБО Алексей Данилов.

"Идёт сознательная дезинформация всего общества. Скажем так — то, что они там пишут, не соответствует действительности. На сегодняшний день это не соответствует действительности. Мы наблюдаем за всеми процессами, это дезинформация, и нам не понятно, для чего они это делают…" — сказал Данилов.

"Они пишут" нельзя понимать иначе как камень в огород американской прессы. Потому как, кроме неё, в последнее время никто этой теме повышенного внимания не удаляет.

"Сегодня такой концентрации, такого скопления того, что они пишут, там этого нет. Пусть они покажут фотографии, которые были там месяц назад, две недели назад — вы увидите одни и те же фотографии", — заявил секретарь СНБО, комментируя опубликованные в прессе снимки.

Несколько парадоксальная ситуация, конечно. Когда б такое было, чтобы в Киеве опровергали сообщения американской прессы… Может, конечно, всё ещё изменится, но пока дело обстоит именно так.

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Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Любовь Степушова
Темы украина марк милли мария захарова алексей данилов
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