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Грузию и Украину пригласили поучаствовать в саммите НАТО в Риге

Мир

Представители Украины и Грузии примут участие во встрече министров иностранных дел стран НАТО. Их в Ригу официально пригласили, сообщил вице-премьер правительства Грузии Давид Залкалиани.

По его словам, приглашение на саммит означает, что руководством альянса признан

"прогресс, который есть у двух стран, претендующих на членство в организации, на пути интеграции в НАТО".

Залкалиани подчеркнул, что в Риге будут обсуждаться "конкретные шаги для приближения членства Грузии и Украины в НАТО", а также безопасность в черноморском регионе и планы по увеличению числа совместных учений.

К слову, напомним, что буквально вчера генсек НАТО заявлял, что "члены НАТО не могут решить: брать или не брать Украину в альянс".

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Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
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