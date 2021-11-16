США собираются "защищать права человека" в Китае

Как заявили в Бюро демократии, прав человека и труда Госдепартамента США, Америка намерена финансировать несколько программ на территории Китая по "защите прав человека". Как отметили в ведомстве, особенно важным аспектом станет "обеспечение свободы информации".

По сообщению Госдепартамента, Бюро планирует выделить гранты в размере от $750 тыс. до $1,5 млн. Деньги направят организациям, которые "выразят заинтересованность" в проекте.

"Заявки, предполагающие в основном работу с диаспорами или зарубежными группами, должны обосновать, каким образом предлагаемая деятельность принесёт пользу гражданам в Китае", — цитирует документ RT.

Так, реализовывать гранты планируется в нескольких направлениях:

повышение осведомлённости жителей Китая о правах;

расширение их доступа к правосудию;

усиление участия граждан в формировании государственной политики;

"решение проблемы принудительного труда".

Ранее Pravda.Ru писала о планах Госдепа "развивать демократию" на территории Молдавии. Как отметили в ведомстве, первые 3,2 миллиона пойдут на финансирование молдавских медиапроектов и "открытость" СМИ.

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