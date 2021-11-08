Байден усомнился в умственных способностях своих избирателей

Джо Байден всерьёз оскорбил американцев, усомнившись в их интеллектуальных способностях, пишет FOX News.

Как следует из материала издания, во время пресс-конференции вместо ответа на вопрос: почему растут цены в магазинах, Байден заявил, что

"граждане возмущены повышением цен, из-за того, что не понимают, почему так происходит".

Президент заявил, что разобраться в вопросе можно, не имея специальных знаний, а всего лишь следуя простой логике, "с которой американцы не знакомы":

"Если бы мы все собрались вместе пообедать, и я бы сказал: "Давайте попросим того, кто сидит за соседним столиком, неважно, в каком ресторане мы находимся, объяснить нам цепочку поставок". Как вы думаете, люди поймут, о чём мы говорим?" — сказал глава США.

На сайте телеканала появились сотни комментариев оскорбившихся пользователей.

"Конечно, над нами издеваются! Вся партия демократов считает, что американский народ недостаточно умён, чтобы принимать решения", — написал один из них. "Как нация потребителей, мы хорошо понимаем цепочки поставок. Торговые сайты даже позволяют нам сравнивать то, что мы платили за частые покупки за последние десять лет или всего за месяц, одним нажатием кнопки. Понимает ли Байден, что мы знаем, что он целенаправленно повышал цены и создавал проблемы…"

© Fox News, автоматический перевод сервиса "Яндекс.Переводчик"

Некоторые, впрочем, отметили, что

если уж Джо Байден занял президентское кресло после выборов, то возможно он прав и американцы действительно не блещут умом.

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