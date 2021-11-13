США выделит миллионы долларов на развитие "демократии" в Молдавии

Госдепартамент США намерен выделить более трёх миллионов долларов на программы по "просвещению" общества и развитию "демократических" СМИ в Молдавии.

Как отмечает ведомства, первые 3,2 миллиона пойдут на финансирование молдавских медиапроектов.

"Цель проекта — развитие продуктивности молдавских СМИ на местном уровне в интересах обеспечения плюрализма мнений, поддержки редакционной независимости и повышения качества материалов, производимых СМИ на территории Молдавии", — цитирует выдержки из документа RT.

Впрочем, финансировать собираются не только СМИ, но и программы, которые "научат гражданское общество" оценивать предлагаемый им контент в массмедиа и социальных сетях. Также речь идёт об "укреплении" демократических институтов и "институционализации открытых и демократических политических процессов".

Ранее Pravda.Ru писала о намерениях Госдепа США финансировать музыкальные конкурсы на английском языке в Таджикистане. Максимальная сумма гранта 40 тысяч долларов. Победителям обещали оплатить турне по крупным городам страны.

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