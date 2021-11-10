США профинансирует американские музыкальные конкурсы в Таджикистане

Госдепартамент США намерен выделить средства на распространение американской культуры в Таджикистане. Так, по сообщению ведомства, грант коснётся организации музыкальных конкурсов для местных исполнителей.

Как подчеркнули в Госдепе, они обеспокоены нехваткой знаний об американской культуре и музыке.

"Проект поможет решить проблему нехватки знаний об американской музыке, культуре и английском языке в Таджикистане, а также укрепить позитивные связи между нашими странами", — цитирует выдержки из описания гранта RT.

Условием конкурсов будет исполнение американских песен на английском языке. Победитель получит в качестве награды турне по крупным городам Таджикистана.

"Тексты песен не должны содержать ненормативную лексику и должны нести позитивный посыл", — уточняется в документе.

Максимальный размер одного гранта — 40 тысяч долларов, минимальный — 15 тысяч. В Госдепе подчеркнули, что финансирование приурочат к празднованию тридцатилетия американско-таджикских отношений.

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