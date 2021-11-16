МИД Украины попросил Францию и Германию подготовиться к войне с Россией

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пообщался со своими коллегами из Франции и Германии Жаном-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом.

Как сообщает пресс-служба украинского министра, они "обсудили ситуацию с безопасностью на временно оккупированных территориях и вдоль государственной границы Украины, последние действия РФ".

Кулеба напомнил собеседникам, что "Украина удерживает Россию и демотивирует ее от дальнейших агрессивных действий", но предупредил, что "Франция и Германия должны заранее подготовиться" к тому, что Москва начнёт-таки реализовывать военный сценарий.

"Когда российские войска начнут наступление, времени на координацию действий уже не останется. Сейчас Кремль эскализирует ситуацию в разных сферах. И когда перейдёт к активным действиям, мы не сможем позволить себе тратить время на соблюдение бюрократических процедур и согласование действий. Поэтому я прошу союзников Украины — прежде всего Париж и Берлин — провести подготовительную работу прямо сейчас", — сказал Дмитрий Кулеба.

А ещё пообещал, что Киев, со своей стороны, "готов вести себя ответственно и защищаться".

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