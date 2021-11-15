Зеленский назвал заявления Кличко "сказками"

Украинский президент Владимир Зеленский прокомментировал высказывания мэра Киева Виталия Кличко. Так, лидер страны порекомендовал гражданам не слушать эти "сказки". Об этом сообщает РИА Новости.

Высказывания Зеленского связаны с тем, что ранее градоначальник Кличко заявил о возможных отключениях электроэнергии в Киеве. Однако украинский лидер полагает, что пугать такими вещами можно только тех, у кого отключена логика и критическое мышление.

Ранее депутат Верховной Рады усомнился в адекватности Зеленского и дал ему "аккуратный" совет. Парламентарий напомнил, что Владимир Зеленский в режиме видеообращения к нации призывал не верить "культивируемым" спекуляциям об "искусственном дефиците" энергоресурсов, и заявил, что ему было "жутко и страшно это слышать".

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