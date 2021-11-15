Украинский президент Владимир Зеленский прокомментировал высказывания мэра Киева Виталия Кличко. Так, лидер страны порекомендовал гражданам не слушать эти "сказки". Об этом сообщает РИА Новости.
Высказывания Зеленского связаны с тем, что ранее градоначальник Кличко заявил о возможных отключениях электроэнергии в Киеве. Однако украинский лидер полагает, что пугать такими вещами можно только тех, у кого отключена логика и критическое мышление.
Ранее депутат Верховной Рады усомнился в адекватности Зеленского и дал ему "аккуратный" совет. Парламентарий напомнил, что Владимир Зеленский в режиме видеообращения к нации призывал не верить "культивируемым" спекуляциям об "искусственном дефиците" энергоресурсов, и заявил, что ему было "жутко и страшно это слышать".
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