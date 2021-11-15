Сотрудничество НАТО с Украиной, а также Грузией и Молдавией в вопросах обеспечения безопасности в Черноморском регионе должно быть более тесным, считает глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.
"Мы поощряем, чтобы члены альянса сотрудничали более тесно с Грузией, Украиной, Молдавией по вопросам в Черноморском регионе", — цитирует РИА Новости заявление украинского министра на брифинге с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
Кулеба назвал ситуацию, складывающуюся в Черноморском регионе, тяжёлой и опасной. По мнению министра, в связи с этим было бы очень полезно увидеть "большие усилия" НАТО, а также стран, не являющихся членами альянса в вопросах, касающихся безопасности в районе Черного моря.
Ранее глава Пентагона Ллойд Остин в ходе визита в Киев заявил о намерении Вашингтона продолжать поддерживать Украину в обеспечении безопасности в Черноморском регионе.
Министр напомнил, что с 2014 года США выделили более 2,5 млрд долларов ВСУ для обеспечения территориальной целостности Украины и защиты её территориальных вод.
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