Кулеба призвал НАТО к более тесному сотрудничеству с Украиной в Черном море

Сотрудничество НАТО с Украиной, а также Грузией и Молдавией в вопросах обеспечения безопасности в Черноморском регионе должно быть более тесным, считает глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

"Мы поощряем, чтобы члены альянса сотрудничали более тесно с Грузией, Украиной, Молдавией по вопросам в Черноморском регионе", — цитирует РИА Новости заявление украинского министра на брифинге с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Кулеба назвал ситуацию, складывающуюся в Черноморском регионе, тяжёлой и опасной. По мнению министра, в связи с этим было бы очень полезно увидеть "большие усилия" НАТО, а также стран, не являющихся членами альянса в вопросах, касающихся безопасности в районе Черного моря.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин в ходе визита в Киев заявил о намерении Вашингтона продолжать поддерживать Украину в обеспечении безопасности в Черноморском регионе.

Министр напомнил, что с 2014 года США выделили более 2,5 млрд долларов ВСУ для обеспечения территориальной целостности Украины и защиты её территориальных вод.

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