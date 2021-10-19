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Глава Пентагона назвал РФ виновницей конфликта в Донбассе

Мир

Вина в развязывании вооружённого конфликта в Донбассе лежит на России, считает глава Минобороны США Ллойд Остин.

Глава Пентагона назвал РФ виновницей конфликта в Донбассе

"Давайте чётко говорить, что Россия начала эту войну, и Россия является тем камнем, который препятствует мирному урегулированию. Они начали нарушать территориальную целостность и суверенитет Украины", — цитирует Интерфакс-Украина заявление главы Пентагона на брифинге с министром обороны Украины Андреем Тараном в Киеве.

Остин призвал Россию остановить конфликт на территории ЛДНР, не дестабилизировать ситуацию в Чёрном море, а также отказаться от кибератак на Соединённые штаты и их союзников.

Глава Пентагона напомнил о заявлении президента США Джо Байдена в ходе визита в Вашингтон Владимира Зеленского о непоколебимости американской поддержки суверенитета Украины.

По словам Остина, с 2014 года Америка выделила свыше 2,5 млрд долларов украинским Вооружённым силам с целью обеспечения территориальной целостности страны и защиты её территориальных вод.

Министр обороны США добавил, что Вашингтон продолжит поддерживать Украину в конфликте с Россией.

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Украина в свете последних событий
Автор: Владимир Васютченко, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
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