Die Welt объяснила поражение немцев под Москвой

Журналист Флориан Штарк в статье для немецкого издания Die Welt заявил, что операция "Тайфун", в ходе которой силы немецкого вермахта планировали захватить Москву, завершилась провалом из-за проблем со снабжением и дождями.

"Не хватало в том числе горючего и боеприпасов, кроме того — и это важно — начались дожди, превратившие грунтовые воды в грязевые реки глубиной в метр", — пишет автор.

По словам Штарка, всё это задержало продвижение немцев, которые "так и не пришли в Москву", охваченную "хаосом".

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель отметила недопустимое поведение России, выражая слова сожаления о нападении Германии на Советский Союз в 1941 году.

Меркель признала ответственность Германии за вторжение в Советское государство. Она убеждена, что "для немцев, это — повод для стыда", так как итогом Второй мировой войны стали миллионы жертв.

При этом канцлер не обошла стороной то, что сейчас происходит, на постсоветском пространстве. Меркель с неодобрением отнеслась к разгону белорусских и российских протестов. Представитель Германии считает, что активность гражданского общества в России и Белоруссии "стала невозможной".

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