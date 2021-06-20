EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Медики объяснили, зачем ввели МакSим в искусственную кому
Названа причина пожара на складе пиротехники в центре столицы
Аксёнов: теперь у Крыма нет проблем с водой
Эрдоган назвал открытие авиасообщения с Россией хорошей дипломатической работой
Путин назвал первую пятёрку "Единой России" на выборах в Госдуму
Путин освободил семьи с детьми от налога при продаже квартиры и покупке новой
Певицу MakSim ввели в искусственную кому из-за поражения лёгких
МЧС Крыма предупредило о новых ливнях на полуострове
Жители Ялты рассказали о ситуации в городе после наводнения

Меркель упрекнула РФ в речи о нападении Германии на СССР

Общество

Канцлер Германии Ангела Меркель отметила недопустимое поведение России, выражая слова сожаления о нападении Германии на Советский Союз в 1941 году.

Меркель упрекнула РФ в речи о нападении Германии на СССР

Меркель признала ответственность Германии за вторжение в Советское государство. Она убеждена, что "для немцев, это — повод для стыда", так как итогом Второй мировой войны стали миллионы жертв.

"Нельзя забывать, что мы — в долгу перед миллионами жертв и их потомками", — отметила председатель немецкого правительства, напоминая о 80-летии со дня начала наступления вермахта на позиции войск СССР.

Видео с речью разместил в Twitter-аккуаунте пресс-секретарь канцлера Штефан Сайберт.

Меркель сказала спасибо экс-главе СССР Михаилу Горбачеву за его вклад в объединение Германии.

При этом канцлер не обошла стороной то, что сейчас происходит, на постсоветском пространстве. Меркель с неодобрением отнеслась к разгону белорусских и российских протестов. Представитель Германии считает, что активность гражданского общества в России и Белоруссии "стала невозможной".

Председатель немецкого правительства не упустила случая в очередной раз подчеркнуть, что считает неприемлемым присоединение Россией Крыма.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Ангела Меркель: Солдаты Красной армии избавили Германию от нацистского господства
Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
Последние материалы
Меркель упрекнула РФ в речи о нападении Германии на СССР
Тихановская поведала план подпольной борьбы с Лукашенко
Галкин страстно поцеловал Пугачёву на публике — видео
Ушла из жизни звезда клипов Little Big
Медики объяснили, зачем ввели МакSим в искусственную кому
Армянам предстоит выбрать того, кто не только "обещает", но и "женится"
Названа причина пожара на складе пиротехники в центре столицы
Русская Википедия — самая объективная
Виктория и Вадим Цыгановы об авторах бедных замолвили слово
Кузнецова предложила сделать декретные выплаты для бабушек и дедушек
Популярное
Евросоюз
В Польше выяснили, кто стоял за "масштабной русской кибератакой" на самом деле

Страшные "русские хакеры" оказались плодом воспалённой фантазии польских чиновников. Виновного в утечке информации следовало искать гораздо ближе.

В Польше выяснили, кто стоял за "масштабной русской кибератакой" на самом деле
На Украине нашли "фундаментальный повод" для изменения Минских соглашений
Новости Украины
На Украине нашли "фундаментальный повод" для изменения Минских соглашений
Новости Симферополя
Аксёнов: теперь у Крыма нет проблем с водой
Новости Украины
Секретарь СНБО Украины позлорадствовал над затопленным Крымом
Игорь Буккер Кто будет следующей парой Адам и Ева Игорь Буккер Андрей Мартынюк Украина – "любимая жена" американского хозяина Андрей Мартынюк Соломон Соловьев Знак зодиака 16 июня: знаменитые Близнецы Соломон Соловьев
Политика. Новости и аналитика
Путин назвал первую пятёрку "Единой России" на выборах в Госдуму
Общество
Москва второй день подряд бьёт рекорд по суточному приросту COVID-19
В Петербурге побит температурный рекорд 1905 года
Общество
В Петербурге побит температурный рекорд 1905 года
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников