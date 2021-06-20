Меркель упрекнула РФ в речи о нападении Германии на СССР

Канцлер Германии Ангела Меркель отметила недопустимое поведение России, выражая слова сожаления о нападении Германии на Советский Союз в 1941 году.

Меркель признала ответственность Германии за вторжение в Советское государство. Она убеждена, что "для немцев, это — повод для стыда", так как итогом Второй мировой войны стали миллионы жертв.

"Нельзя забывать, что мы — в долгу перед миллионами жертв и их потомками", — отметила председатель немецкого правительства, напоминая о 80-летии со дня начала наступления вермахта на позиции войск СССР.

Видео с речью разместил в Twitter-аккуаунте пресс-секретарь канцлера Штефан Сайберт.

Меркель сказала спасибо экс-главе СССР Михаилу Горбачеву за его вклад в объединение Германии.

При этом канцлер не обошла стороной то, что сейчас происходит, на постсоветском пространстве. Меркель с неодобрением отнеслась к разгону белорусских и российских протестов. Представитель Германии считает, что активность гражданского общества в России и Белоруссии "стала невозможной".

Председатель немецкого правительства не упустила случая в очередной раз подчеркнуть, что считает неприемлемым присоединение Россией Крыма.

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