Украина заявила о "замене" российского газа: "нам есть откуда импортировать"

В случае, если на Украине наступит газовый кризис, Незалежная нашла замену российскому топливу, заявил заместитель министра энергетики страны Максим Немчинов.

Как отметил Немчинов, пока у Незалежной "достаточно" голубого топлива, но в случае нехватки поставки будут осуществлять из Словакии.

"На сегодняшний день у нас в хранилищах находится достаточно природного газа. Хочу также подчеркнуть, что даже в случае дефицита мы имеем возможность его импортировать", — пояснил министра в эфире "1+1".

Также он отметил, что украинский "Нафтогаз" имеет достаточно забронированных мощностей, чтобы импортировать топливо.

Ранее Pravda.Ru публиковала заявление министра об "энергетической войне" с Россией. По словам Немчинова, Россия сознательно делает всё, чтобы на Украине этой зимой разразился энергетический кризис.

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