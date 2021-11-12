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В Госдуме ответили на обвинения Киева о ведении Россией "энергетической войны"

Политика

Замминистра энергетики Украины заявил, что Россия ведёт "энергетическую войну", блокируя поставки угля на Украину. Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнёв в беседе с Pravda.Ru объяснил, почему Россия оставила Украину без угля.

В Госдуме ответили на обвинения Киева о ведении Россией "энергетической войны"

Валерий Селезнёв отметил, что уголь является в первую очередь рыночным товаром. Он опроверг обвинения Киева о том, что Россия якобы препятствует поставкам через Казахстан в Украину угольной продукции. Это подтвердили и в Казахстане.

Депутат Госдумы не сомневается, что поставки в Украину были бы возобновлены, если бы у России была такая возможность.

"Дело в том, что у нас тоже идёт активно подготовка к осенне-зимнему периоду внутри страны. И уголь, который сейчас является премиальным товаром на всех направлениях: и на европейском направлении, и тем более на азиатском направлении, — вы знаете, насколько вырос экспорт товарной угольной продукции в этом 2021 году по отношению к 2020-му, насколько выросли цены на этих рынках. Он востребован", — объяснил Селезнёв.

Заместитель председателя Комитета по энергетике подчеркнул, что в России наблюдаются проблемы по обеспечению угольных станций Дальнего Востока и Дальневосточной Сибири.

"Мы, естественно, решаем прежде всего собственные проблемы, чтобы обеспечить наших граждан, наше население теплом и надёжной электроэнергией зимой", — сказал депутат.

Представитель Госдумы уверил, что в вопросах поставок угля не следует искать никаких заговоров. Он обратил внимание на то, что Украина сама отказывается от поставок из России каких-либо товаров и предпочитает приобретать те же самые товары того же качества по ценам в 2-3 раза дороже у своих европейских и западных партнёров.

"Это попытки украинского правительства оправдать свои же действия перед своими же гражданами, которых они выставляют в очередной раз зимой заложниками собственной политической ситуации, собственного политического бессилия. Больше здесь сказать нечего", — заключил Селезнёв.

Ранее заместитель министра энергетики Украины Максим Немчинов заявил, что Киев фактически находится в состоянии "энергетической войны" с Москвой.

"Мы на сегодняшний день фактически находимся в состоянии энергетической войны с Россией, которая блокирует импорт из Казахстана, не пуская вагоны железнодорожные с углём в Украину, которая постоянно уменьшает заказанные мощности по транзиту газа", — отмечал Немчинов.

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Энергетический кризис в Украине | "Международная панорама"
Автор: Елена Былкина, Редактор: Кирилл Горшенин, Куратор: Олег Артюков
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