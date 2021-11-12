В Минэнерго Украины поведали о ходе "энергетической войны" с Россией

В Минэнерго Украины накопилась масса претензий к России. Об этом в эфире канала "1+1" заявил замминистра Максим Немчинов.

По его словам, Россия сознательно делает всё, чтобы на Украине этой зимой разразился энергетический кризис:

"Россия поставила нас в условия энергетической войны. Она блокирует импорт угля из Казахстана, не пуская железнодорожные вагоны на Украину, одновременно постоянно снижает транзит газа через нашу территорию, уменьшая заказанные мощности", — перечислил "российские козни" украинский чиновник.

По его словам, Москва "предпринимает все усилия", чтобы Незалежная "почувствовала кризис в полной мере".

"Но ничего у них (у России) не получается. Мы в Минэнерго заранее разработали комплекс контрмер, благодаря которому уже сейчас успешно противостоим агрессору, нивелируя все его попытки навредить", — похвастался Немчинов.

Правда, никак не прокомментировал начавшиеся в стране веерные отключения электричества, отдав эту тему "на откуп" премьер-министру Денису Шмыгалю.