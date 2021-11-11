Эксперт: Украина готова разместить "белорусских" беженцев за 10 млрд долларов

На Украине готовы обсуждать размещение беженцев, следующих транзитом через Белоруссию в Европу, если ЕС заплатит 10 миллиардов долларов, считает эксперт Александр Охрименко.

Немцы предлагают направить беженцев на Украину

Генеральный секретарь ХДС Пауль Зиемяк вчера дал понять на BILD Live, что Германия не должна принимать беженцев, которые следуют из Белоруссии.

"Нет, абсолютно нет! Мигрантам не обязательно оставаться в ЕС. Например, вы должны поговорить с Украиной о приёме", — предложил депутат бундестага.

Немецкий эксперт по внешнеполитическим вопросам фракции СДПГ Нильс Шмид в интервью медиакомпании Deutschlandfunk тоже заявил, что было бы неплохо отправить мигрантов, находящихся на польско-белорусской границе, на Украину.

Украина готова принять мигрантов за европейские деньги

Как сказал Pravda.Ru президент Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко, это заявления политиков, а не представителей власти, поэтому их не надо принимать серьёзно.

"Я понимаю, если бы сказала Меркель, это одно дело. Я бы ещё мог понять, если бы это сказал министр экономики Германии. Но это сказали политики, которые никакого отношения к власти не имеют. Сейчас формируется у них коалиция, ругаются. Это обычный PR-ход", — отметил политолог.

Однако, по его словам, "если бы правительство Германии выделило бы Украине 10 миллиардов евро на обустройство лагеря для беженцев, то проблем бы не было".

"Подобное решение принимают люди в окружении канцлера. Но никто этого решения не примет, потому что нет нового канцлера. Немецкие политики пропиарились, украинские пропиарились. И всё. Нелегально какая-то часть мигрантов из Белоруссии может попасть на территорию Украины. А организованно — нет, однозначно", — сказал Александр Охрименко.

Депутат Верховной рады Виктория Гриб в эфире 4 телеканала согласилась в четверг, что если Европа предоставит деньги, "чтобы создать лагерь, чтобы облегчить ситуацию, чтобы не было дипломатического, политического и другого скандалов", то почему бы и не принять мигрантов.

"Это нужно рассматривать, мы же всегда говорим, что хотим быть частью Европы, почему мы не хотим сотрудничать?" — заявила Гриб.

Данилов ничего не решает, решает Байден

Секретарь СНБО Алексей Данилов раскритиковал предложение немецких депутатов.

"СНБО рассматривался вопрос по отправке беженцев в Украину, о котором заявил депутат бундестага. Пусть он себе домой по два-три человека берёт. С какого перепуга мы должны их принимать? Германия отвечает за беженцев", — заявил секретарь СНБО.

Глава МВД Украины Денис Монастырский заявил, что его ведомство готовится к сценариям, подобным тем, которые происходят на польско-белорусской границе, принято решение об усилении присутствия пограничной службы.

"Сегодня были определены наиболее вероятные участки для массового скопления мигрантов на границе. Также будет совершено усиление государственной границы силами Национальной гвардии и полиции", — сказал он.

Однако стоит вспомнить, что ради встречи Владимира Зеленского и Джо Байдена Украина согласилась принять около 5 тысяч афганских мигрантов за счёт украинского бюджета, поэтому немцы не случайно предлагают такие варианты.

По сообщениям польских СМИ, сейчас на границе Польши с Белоруссией застряли около 10 тысяч беженцев из Ирака, Афганистана, Сирии. Они двигаются в Германию, по их собственным заявлениям. Минск заявляет, что мигрантов не более 1790 человек.

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