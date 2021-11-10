Бундестаг: беженцев можно перенаправить с польско-белорусской границы на Украину

В Германии заявили, что мигрантов можно перенаправить с польско-белорусской границы на Украину, пока их заявки на предоставления убежища в ЕС будут рассматриваться.

Социал-демократы в Бундестаге отметили, что с Украиной необходимо договориться о приёме беженцев. Эксперт по внешнеполитическим вопросам Нильс Шмид уверен, что размещение мигрантов на территории Украины на время рассмотрения заявок даст ясно понять, что в ЕС не попадают автоматически.

"Так мы можем дать ясно понять, что не каждый беженец автоматически попадёт в Евросоюз", — передаёт DW слова Шмида.

Политик также обратил внимание на неподобающее отношение Польши к беженцам. Он заметил, что республика нарушает нормы о предоставлении гуманитарной помощи мигрантам и права на рассмотрение их заявки в приют.

Ранее пресс-секретарь правительства Польши Пётр Мюллер заявил, что есть угроза полного закрытия границы с Белоруссией. Он подчеркнул, что такой сценарий развития событий возможен, если белорусские власти не прекратят свою деятельность.

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