Размещение - в бывших тюрьмах: Украина готова принять афганских беженцев

Власти Украины заявили о готовности принять беженцев из Афганистана.

Как сообщили «Украинским новостям» в государственной миграционной службе, Киев готов принять значительное число беженцев. Точное количество мигрантов, которое может прибыть в страну, в ведомстве не назвали.

Однако, согласно сведениям издания, в украинском МВД рассматривают возможность прибытия до 5 тысяч афганских беженцев.

В министерстве полагают, что имеющиеся на Украине специальные пункты и депортационные центры не справятся с таким количеством мигрантов. В связи с этим в МВД предложили размещать беженцев в бывших местах лишения свободы.

Как сообщает издание "Dетектив-Info" со ссылкой на копию письма от главы МВД Дениса Монастырского премьер-министру Украины Денису Шмыгалю, около 3 тысяч беженцев из Афганистана предлагается разместить в законсервированных тюрьмах Киевской области.

В свою очередь в Минюстиции страны мигрантов предложили направить в бывшие колонии на территории Полтавской Черкасской и Черниговской областей.

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