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Белоруссия в любой момент может отключить свет Киеву - политолог Корнейчук

Мир

Украинский политолог Дмитрий Корнейчук заявил, что в любой момент Незалежная может остаться без электроэнергии, если не наладит отношения с Минском. По словам Корнейчука, стране придётся идти "к агрессору" из-за действующей политической установки.

Белоруссия в любой момент может отключить свет Киеву - политолог Корнейчук

Политолог опасается, что бескомпромиссность и враждебные отношения между Минском и Киевом могут оставить всю Украину без энергоресурсов.

"Мы и там тоже умудрились со всеми поссориться. И теперь мы зависим от Лукашенко. То есть мы докатились до того, что теперь Лукашенко решает, будут на Украине веерные отключения или не будут", — заявил Корнейчук в эфире UkrLive.

Политолог отметил, что виновников "всех бед" стала политика Владимира Зеленского. Также Корнейчук уточнил, что Незалежная по-прежнему зависит от российского газа и теперь вынуждена "с болью в сердце идти к агрессорам".

Ранее Pravda.Ru писала о критике в отношении "Северного потока-2" от главы "Нафтогаза". По словам Юрия Витренко, российский газопровод существенно уступает ПГС Незалежной. По его словам, у него "недостаточно" резервных труб.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
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