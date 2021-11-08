На Украине сообщили подробности об участии в сертификации "Северного потока-2"

Решение по поводу участия в сертификации "Северного потока-2" "Оператора ГТС Украины" должны принять в течение этой недели. Об этом уведомил директор компании Сергей Макогон на своей странице в Facebook:

"Решение по участию "Оператора ГТС Украины" ожидается на следующей неделе, до 14 ноября".

О завершении строительства газопровода "Северный поток-2" было объявлено ещё в сентябре. Как сообщил председатель компании "Газпром" Алексей Миллер, начать поставки газа по нему собираются в самое ближайшее время, в течение текущего осенне-зимнего периода.

Сейчас проходит сертификация оператора проекта Nord Stream 2AG. Этот процесс двухэтапный: сначала решение по поводу проекта принимает немецкий регулятор, а после него — Еврокомиссия. Предполагается, что сертификация займёт несколько месяцев.

"Нафтогаз Украины", а за ним и "Оператор ГТС Украины" подали заявки на участие в сертификации Nord Stream 2AG, оператора "Северного потока-2".

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