В Польше заявили о задержании прорвавшихся через границу мигрантов

Всех мигрантов, которые прорвались в Польшу с белорусской территории вечером 9 ноября, удалось задержать. Об этом сообщил глава Минобороны страны Мариуш Блащак.

"Все те, кто проник, были задержаны", — цитирует министра ТАСС.

Блащак рассказал, что в течение минувшей ночи было зафиксировано множество попыток прорваться через границу.

"Это была неспокойная ночь", — отметил глава министерства.

Ранее власти Польши заявили о том, что двум крупным группам мигрантов в несколько десятков человек удалось проникнуть в Польшу из Белоруссии, прорвав ограждение в районе Крынок и Беловежи.

По данным польских служб, питанием, палатками и спальными мешками мигрантов обеспечили в Белоруссии.

Напомним, несколько тысяч мигрантов прибыли к польской границе со стороны Белоруссии в минувший понедельник. Как заявили в Пограничной страже Польши, белорусские службы направили нелегалов не к пограничному переходу в Кузнице, а в сторону леса и зелёных территорий на границе.

В связи с обострением ситуации с мигрантами власти Польши созвали антикризисный штаб. В охране границы задействовали 12 тысяч военнослужащих.

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