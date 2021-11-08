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В США россиянина обвинили в киберпреступлении

Мир

В Минфине США решили включить в санкционный список гражданина России Евгения Полянина и Украины Ярослава Васинского, сообщает РИА Новости. 

В США россиянина обвинили в киберпреступлении

Известно, что молодых людей обвиняют в причастности к кибергруппировке REvil, занимающейся атаками на IT-фирму Kaseya и ее клиентов.

Отмечается, что Ярослав  Васинский уже задержан в Польше и его ждет депортация в США. Гражданину Украины предъявили обвинения по 11 пунктам, в том числе за сговор с целью мошенничества и отмывания денег, а также за умышленное повреждение компьютеров. При этом Евгений Полянин пока находится на свободе. 

Ранее в Соединенных Штатах усиливается нагнетание вокруг темы столкновения России и Украины. Американцы по дипломатическим каналам предупредили Германию и ряд других европейских союзников о вероятной эскалации конфликта. И призвали остановить сертификацию "Северного потока — 2".

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Автор: Валентина Севрюгина, Куратор: Любовь Степушова
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