В США россиянина обвинили в киберпреступлении

В Минфине США решили включить в санкционный список гражданина России Евгения Полянина и Украины Ярослава Васинского, сообщает РИА Новости.

Известно, что молодых людей обвиняют в причастности к кибергруппировке REvil, занимающейся атаками на IT-фирму Kaseya и ее клиентов.

Отмечается, что Ярослав Васинский уже задержан в Польше и его ждет депортация в США. Гражданину Украины предъявили обвинения по 11 пунктам, в том числе за сговор с целью мошенничества и отмывания денег, а также за умышленное повреждение компьютеров. При этом Евгений Полянин пока находится на свободе.

Ранее в Соединенных Штатах усиливается нагнетание вокруг темы столкновения России и Украины. Американцы по дипломатическим каналам предупредили Германию и ряд других европейских союзников о вероятной эскалации конфликта. И призвали остановить сертификацию "Северного потока — 2".

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