"Странные движения": зачем США нагнетают тему столкновения России и Украины

В Соединенных Штатах усиливается нагнетание вокруг темы столкновения России и Украины. Американцы по дипломатическим каналам предупредили Германию и ряд других европейских союзников о вероятной эскалации конфликта. И призвали остановить сертификацию "Северного потока — 2".

О предупреждении США в субботу сообщило германское издание Süddeutsche Zeitung. Предполагается, Вашингтон ожидает, что Берлин остановит или по крайней мере пересмотрит продолжающуюся процедуру сертификации трубопровода в Федеральном агентстве по сетям.

Украинское издание "Страна.Ua" отмечает, что ожидания насчет остановки сертификации выглядят странно, ведь именно администрация Джо Байдена отказалась вводить санкции против "Северного потока — 2" и газопровод был достроен. И к тому же США и сейчас могут ввести санкции, для этого им ни в чем не нужно убеждать европейцев.

Здесь, впрочем, следует заметить, что в Вашингтоне сейчас популярно мнение, что санкции будут эффективны в том случае, если будут вводиться одновременно с европейскими союзниками, а не в одиночку.

Украинское издание предполагает, что это может быть какая-то американская политическая игра. И ведут ее противники запуска в эксплуатацию "Северного потока — 2", причем не в Белом доме. Но может быть, это игра нынешней администрации, чтобы обосновать интенсификации контактов с Москвой.

С другой стороны, полагает "Страна.Ua", может быть действительно что-то готовится в Донбассе. Тем более, что внутриполитическая ситуация в Украине сейчас крайне тяжёлая, чреватая разными резкими движениями Владимира Зеленского.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал информацию телеканала CNN о том, что директор ЦРУ Уильям Бернс в ходе недавнего визита в Москву предупреждал российскую сторону от планов по проведению неких "наступательных действий".

"Подобные публикации в американских мейнстрим-медиа продолжают создавать видимость противостояния Вашингтона несуществующей на самом деле "агрессии" Москвы. К сожалению, в сознании нынешнего американского либерального истеблишмента даже намеки на конструктивные переговоры с Россией воспринимаются, как сдача позиций", — считает Слуцкий.