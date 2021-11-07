Газовая "катастрофа" произошла из-за "бездарности" Зеленского - Тимошенко

Лидер фракции "Батькивщина" в Верховной раде Юлия Тимошенко заявила, что газовый кризис на Украине "рукотворный" и власть Незалежной упустила возможность дёшево закупить голубое топливо.

"Что страна делала 30 лет независимости? Летом, когда газ дешёвый, — а этим летом он был в шесть раз дешевле, чем на рынке в мире, — Украина всегда закачивала газ в хранилища. Мы могли закачать 38 миллиардов… и сегодня в нашей стране не было бы никакого кризиса", — заявила Тимошенко в эфире "Украина 24".

По мнению лидера оппозиционной партии, Украина находится на грани энергетической катастрофы из-за действий Владимира Зеленского и его политики.

По словам Тимошенко, кризиса можно было избежать, если бы президент вовремя среагировал на предложения. А сейчас лидер ведёт страну "к банкротству" и за его "бездарность" власти, заплатят рядовые жители Украины.

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