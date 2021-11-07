EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
В Иркутской области продлят каникулы из-за ситуации COVID-19
В Багдаде неспокойно: на премьера Ирака совершено покушение
Отказ от газа опасный и безответственный шаг, заявил Фридман
В какой валюте выгоднее копить деньги при инфляции, рассказал аналитик
Единый регистр населения не готов - МВД
У россиян появляются новые симптомы при COVID-19
Как определить, что за вами следят по веб-камере - эксперт
СМИ назвали информатора Данченко
Не мешайте бывшим осуждать: Захарова ответила на критику в свой адрес

Газовая "катастрофа" произошла из-за "бездарности" Зеленского - Тимошенко

Мир

Лидер фракции "Батькивщина" в Верховной раде Юлия Тимошенко заявила, что газовый кризис на Украине "рукотворный" и власть Незалежной упустила возможность дёшево закупить голубое топливо.

Газовая "катастрофа" произошла из-за "бездарности" Зеленского - Тимошенко

"Что страна делала 30 лет независимости? Летом, когда газ дешёвый, — а этим летом он был в шесть раз дешевле, чем на рынке в мире, — Украина всегда закачивала газ в хранилища. Мы могли закачать 38 миллиардов… и сегодня в нашей стране не было бы никакого кризиса", — заявила Тимошенко в эфире "Украина 24".

По мнению лидера оппозиционной партии, Украина находится на грани энергетической катастрофы из-за действий Владимира Зеленского и его политики.

По словам Тимошенко, кризиса можно было избежать, если бы президент вовремя среагировал на предложения. А сейчас лидер ведёт страну "к банкротству" и за его "бездарность" власти, заплатят рядовые жители Украины.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Тимошенко назвала Порошенко "коррумпированным негодяем"
Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
Последние материалы
С Telegram принудительно взыщут пять миллионов рублей за "запрещёнку"
В Иркутской области продлят каникулы из-за ситуации COVID-19
В Багдаде неспокойно: на премьера Ирака совершено покушение
США финансово поддержит уголовное правосудие Боснии и Герцеговины
Отказ от газа опасный и безответственный шаг, заявил Фридман
В какой валюте выгоднее копить деньги при инфляции, рассказал аналитик
Единый регистр населения не готов - МВД
Бавария настаивает на скором запуске "Северного потока-2": "не хватает ресурсов"
Задержали организатора нападения на президента Колумбии: "долго следили"
У россиян появляются новые симптомы при COVID-19
Популярное
Экономика и бизнес
Германия пренебрегла мнением Польши при сертификации "Северного потока - 2"

Министерство экономики Германии не стало учитывать мнение Польши в своей оценке по сертификации "Северного потока - 2".

Германия пренебрегла мнением Польши при сертификации "Северного потока - 2"
Бёрнс приехал в Москву на разведку: будет ли "русская весна" 2.0
Новости Украины
Бёрнс приехал в Москву на разведку: будет ли "русская весна" 2.0
Происшествия
В Лыткарино пьяная толпа избила мужчину
Общество
"Бить начали без разговоров": пострадавший рассказал о драке в Новых Ватутинках
Любовь Степушова Бёрнс приехал в Москву на разведку: будет ли "русская весна" 2.0 Любовь Степушова Ирина Шлионская Студенческие братства Америки: не так страшен чёрт, как его малюют Ирина Шлионская Дмитрий Соколов Потушить солнце: стартовал новый проект Билла Гейтса? Дмитрий Соколов
Политика. Новости и аналитика
Политолог напомнил, чем обернулось изгнание олигархов из политики в России
Мир. Новости мира
"Странные движения": зачем США нагнетают тему столкновения России и Украины
Мать двух напавших на отца с ребёнком в Новой Москве вступилась за сыновей
Происшествия
Мать двух напавших на отца с ребёнком в Новой Москве вступилась за сыновей
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников