Астронавты НАСА не смогут сходить в туалет при возвращении с МКС

Астронавт НАСА Меган МакАртур заявил, что члены экипажа космического корабля Crew Dragon, который скоро улетит с МКС, не смогут пользоваться туалетом по пути на Землю.

По словам МакАртур, астронавты столкнутся с определёнными трудностями по дороге домой, однако космические полеты предполагают много небольших сложностей и это лишь ещё одна из них. Астронавта цитирует РИА Новости.

Ранее экипаж Crew Dragon выявил сбой в работе туалетной системы на космическом корабле. Проблема была обнаружена ещё во время сентябрьского полёта миссии Inspiration4. Аналогичный дефект был выявлен и на корабле Crew Dragon, который в апреле полетел на Международную космическую станцию. Специалисты компании SpaceX выяснили, что в туалете отсоединился шланг, и жидкость попала в вентиляцию. Из-за опасений возникновения коррозии решено было отключить туалетную систему.

После анализа проблемы компания SpaceX модернизировала туалет корабля Crew Dragon, на котором в ближайшие дни к МКС полетит новый экипаж. Инженеры заменили соединения с трубками цельносварной конструкцией.

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