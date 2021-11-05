Эксперт: "Северный поток-2" направит европейский рынок в "правильное русло"

Эксперт немецкой компании Uniper рассказала, какие изменения ожидают газовый рынок после запуска "Северного потока-2".

Финансовый директор Тиина Туомела заявила, что о кардинальных переменах пока говорить сложно, но есть шанс того, что запуск газопровода направит европейский рынок газа в "правильное русло".

"Запуск "Северного потока-2" обеспечит больший объём поставок и направит рынок в правильное русло… однако остаётся под вопросом, сможет ли это полностью изменить картину, это зависит, конечно, и от зимы, от спроса и предложения", — передаёт РИА Новости слова финдиректора.

Ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен на полях конференции ООН по климату в Глазго заявила, что её страна выступает против реализации проекта "Северный поток-2". При этом обе линии газопровода проложены в том числе в исключительной экономической зоне Дании.

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