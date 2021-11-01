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Дания выступила против "Северного потока — 2". Это проблема?

Экономика

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен на полях конференции ООН по климату в Глазго заявила, что её страна выступает против реализации проекта "Северный поток — 2". При этом обе нитки газопровода проложены в том числе в исключительной экономической зоне Дании.

Дания выступила против "Северного потока — 2". Это проблема?

"Датское правительство по-прежнему выступает против "Северного потока — 2". Ситуация на энергетических рынках в этом плане не изменила нашу позицию. Да, мы дали разрешение на его строительство в свое время, но это был технический момент, наша позиция всегда была очевидной", — сказала она.

Датский участок — 147 километров из 2460 километров (такова общая протяжённость магистрали) — и в самом деле оказался один из наиболее проблемных.

Газопровод "Северный поток" проходит через территориальные воды Дании. Однако власти страны заблокировали прохождение "Северного потока — 2". Затем последовало длительное согласование маршрута через исключительную экономическую зону страны.

А когда разрешение всё же было получено (в 2019 году), США ввели санкции и швейцарский подрядчик Allseas прекратил работы. Возобновить которые удалось только в декабре 2020 года.

Впрочем, сейчас правительство Дании может только напоминать о том, что оно против "Северного потока — 2". Правда, и поставки газа по этому трубопроводу пока ещё не начаты.

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Автор: Олег Артюков
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