В австрийском борделе открыли пункт вакцинации: можно с детьми

Руководство, казалось бы, неподобающего для вакцинации места в Вене заявило, что преимущество их пункта в борделе в том, что привиться от коронавируса можно даже ночью.

"Наше заведение — единственное, где можно привиться и ночью. Конечно, в бордель нельзя заходить женщинам и детям, но мы и это предусмотрели, в кабинет вакцинации есть отдельный вход", — цитирует представителей развлекательного "пункта вакцинации" НТВ.

По задумке руководителей, мужчин будут прививать в самом "злачном месте". Как выстроят процесс работы с клиентами и организацию кампании по вакцинации, менеджеры, к сожалению, не уточнили.

За поставленный компонент в стенах борделя "гости" получат ваучер на 30 евро. Как отметили менеджеры заведения, дневной абонемент в качестве посетителя обойдётся в 100 евро.

Ранее Pravda.Ru писала о лотерее среди привитых в Хабаровском крае. Там получившим вакцину в течение ноября пообещали ценные призы. К примеру, победитель сможет пройти бесплатную медкомиссию, за пятое место дадут три тонны угля, а за шестое — микроволновку.

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