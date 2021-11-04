Уголь и медкомиссию разыграют среди привитых жителей Хабаровского края

Среди привитых от коронавируса за ноябрь жителей Хабаровского края проведут лотерею. Победителям пообещали приятные бонусы за призовые места, а главный везунчик получит бесплатную медкомиссию.

Как сообщил главврач больницы района имени Лазо Илья Арония в официальном аккаунте Instagram КГБУЗ "РБ района имени Лазо", всего в розыгрыше будет шесть призовых мест и столько же призов. Так, подарки распределили следующим образом:

первое место — одна медкомиссия на выбор (водительская, справка на трудоустройство и так далее),

второе — стоматологическая услуга,

третье — поход к парикмахеру,

четвёртое — абонемент в тренажёрный зал,

пятое — три тонны угля,

шестое — микроволновая печь.

"Стартует розыгрыш сертификатов для граждан, которые прошли вакцинацию от коронавируса в период с 1 по 30 ноября. Участниками могут стать совершеннолетние жители Хабаровского края, не только района имени Лазо, но прошедшие вакцинацию именно в нашем районе", — сообщил Арония.

Ранее Pravda.Ru писала о московской лотерее среди избирателей на выборах в Госдуму. Там мэрия разыграла для участников несколько квартир в столице.

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