Администрация Байдена на этой неделе объявила о назначении Рейчел Левин, женщины, которая большую часть своей жизни была мужчиной, адмиралом Специального корпуса Службы общественного здравоохранения США.
Сообщение опубликовано сайтом WND.
Это агентство, входящее в состав Департамента здравоохранения и социальных служб, относится к военному ведомству, но занимается только вопросами здравоохранения. Его сотрудники работают в Центрах по контролю за заболеваниями, Управлении по контролю за продуктами питания и лекарствами, Центрах медицинской помощи и услуг Medicaid, Индийской службе здравоохранения, Агентстве по охране окружающей среды и десятках других.
Если "перевести" должность нового босса службы на "гражданский табель о рангах", то Рейчел Левин — помощник министра здравоохранения.
63-летний Левин ранее был министром здравоохранения штата Пенсильвания.
"Назначение адмирала Левина имеет историческое значение для США, так как это гигантский шаг вперед к равенству внутри нации", — объяснил секретарь HHS Ксавьер Бесерра.
ДЛЯ СПРАВКИ
Трансгендеры могут изменять свой внешний вид, манеры и представление, но быть либо мужчиной, либо женщиной заложено в человеческом теле вплоть до уровня ДНК.
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