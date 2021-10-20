Очередная победа толерантности: здравоохранением США будет рулить трансгендер

Администрация Байдена на этой неделе объявила о назначении Рейчел Левин, женщины, которая большую часть своей жизни была мужчиной, адмиралом Специального корпуса Службы общественного здравоохранения США.

Сообщение опубликовано сайтом WND.

Это агентство, входящее в состав Департамента здравоохранения и социальных служб, относится к военному ведомству, но занимается только вопросами здравоохранения. Его сотрудники работают в Центрах по контролю за заболеваниями, Управлении по контролю за продуктами питания и лекарствами, Центрах медицинской помощи и услуг Medicaid, Индийской службе здравоохранения, Агентстве по охране окружающей среды и десятках других.

Если "перевести" должность нового босса службы на "гражданский табель о рангах", то Рейчел Левин — помощник министра здравоохранения.

63-летний Левин ранее был министром здравоохранения штата Пенсильвания.

"Назначение адмирала Левина имеет историческое значение для США, так как это гигантский шаг вперед к равенству внутри нации", — объяснил секретарь HHS Ксавьер Бесерра.

ДЛЯ СПРАВКИ

Трансгендеры могут изменять свой внешний вид, манеры и представление, но быть либо мужчиной, либо женщиной заложено в человеческом теле вплоть до уровня ДНК.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.