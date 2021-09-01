Мальчик-девочка: из-за трансгендерной политики будут судиться с Байденом

Политика "толерантности" по инициативе администрации президента Джо Байдена пришлась "по вкусу" не всем жителям США. В частности, указ о недопустимости "дискриминации" спортсменов. 20 штатов из 50 подали иск в суд, чтобы признать "такой подход" незаконным.

Иск будут рассматривать в Ноксвилле, по совпадению возглавляет "движение" несогласных генпрокурор штата, сообщает Foxnews.

Согласно указу, спортсмены имеют право выступать в команде не по "наружному гендерному признаку", а по по тому "кем они себя ощущают". Простыми словами: если мальчик считает себя девочкой, то может выступать в женской команде, вне зависимости от вида спорта. Кроме этого, посещать женские душевые, переодеваться с женщинами и посещать туалетную комнату.

Ранее обсудили возможность принимать на работу трансгендеров-учителей и преподавателей высших учебных заведений США.

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