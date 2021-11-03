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Каковы шансы Януковича победить Украину в ЕСПЧ - мнение юриста-международника

Мир

3 ноября Европейский суд по правам человека приступил наконец к рассмотрению иска Виктора Януковича к Украине, который был подан экс-президентом страны ещё в октябре 2015 года.

Каковы шансы Януковича победить Украину в ЕСПЧ - мнение юриста-международника

Как сообщила пресс-служба ЕСПЧ, "Страсбург обратился к правительству Украины с просьбой прокомментировать выдвинутые претензии в письменном виде".

Есть ли у Януковича шанс добиться признания незаконности отстранения от власти, предвзятости судебных органов Украины и расследования покушений на свою жизнь? Об этом Pravda. Ru спросила профессора кафедры международного права МГИМО Дмитрия Лабина.

Доктор юридических наук оценивает шансы Януковича как 50 на 50.

— Все государства европейского региона связаны обязательствами по Европейской конвенции о защите прав и свобод человека 1950 года, в соответствии с которой и был создан европейский механизм по правам человека.

И Янукович, как любой гражданин вправе добиваться защиты своих гражданских прав.

Другое дело, что рассмотрение в суде — процесс состязательный. И там должны быть представлены надлежащие доказательства, обоснования того, что государство не выполнило свои обязательства по Конвенции, то есть свои международно-правовые обязательства. Не то, что конкретный сотрудник правоохранительных органов что-то натворил. А именно что внутренняя судебная система не предоставила надлежащей защиты.

И если эти факты подтвердятся, то почему бы нет — иск удовлетворят.

На что может претендовать? Конечно, одна из задач в решении Европейского суда по правам человека — это обратить внимание соответствующих властей на нарушения. Соответственно, своей компетенцией, полномочиями поправить.

Но граждане, которые туда обращаются, как правило, требуют денежной компенсации. Это та часть, о которой обычно они и говорят. В ситуации лица, который направляет жалобу, все-таки интерес — получить компенсацию и моральное удовлетворение от того, что было поставлено на вид государству и нарушителю.

Чего именно требует бывший президент Украины, пока не разглашается. Значит, и прогнозы какие-либо делать рано.

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Виктор Янукович: интервью Би-би-си (полная версия) - BBC Russian
Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
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