Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению иск Виктора Януковича, экс-президента Украины, смещённого с поста в результате Майдана в 2014 году, к Незалежной.
Об этом сообщила пресс-служба европейского суда.
"Господин Янукович направил жалобу в октябре 2015 года. Приступив к её рассмотрению, Страсбург обратился к правительству Украины с просьбой прокомментировать выдвинутые претензии в письменном виде".
Напомним, Виктор Янукович — четвёртый законно избранный президент Украины. Был отстранён от власти решением Верховной рады после госпереворота 2014 года.
Киевский суд заочно приговорил его к 13 годам тюрьмы "за госизмену и пособничество в ведении агрессивной войны".
К слову, сейчас на Украине именем Януковича пугают действующего президента, когда хотят указать на его ошибки.
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