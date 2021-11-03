Учёные бьют тревогу: коронавирус выявлен у оленей в США

Американские учёные выявили коронавирус у сотни белохвостых оленей в США. Специалисты считают, что парнокопытных заразили люди. Исследование опубликовано на сайте biorxiv.

В 2020–2021 годах учёные исследовали оленей из штата Айова и выяснили, что 80% из них заражены коронавирусом. Биологи не сумели точно определить, как именно вирус попал в организм животных от человека.

Специалисты считают, что в других штатах олени тоже могут болеть коронавирусом.

Эксперты опасаются, что переход вируса к самым распространённым животным в Северной Америке может затруднить уничтожение COVID-19. Более того, олени могут стать резервуаром для мутаций SARS-CoV-2. В таком случае вирус станет более живучим и научится обходить вакцины.

Также учёных беспокоит возможное возникновение обратной реакции, при которой олени смогут заражать людей. Можно создать вакцину от коронавируса для оленей и привить всех парнокопытных в США, однако это трудоёмкий и непрактичный процесс. Специалисты считают, что необходимо ревакцинировать людей.

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